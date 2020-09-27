Daily Star: игрок "Челси" и футболист "Арсенала" оказались участниками любовного треугольника
Сложные отношения "Арсенала" и "Челси" могут усугубиться из-за любовного треугольника, связанного с игроками лондонских клубов. Об этом сообщает Daily Star.
По данным источника, один из футболистов "Челси" ухаживал за своей возлюбленной, оплачивая ей все расходы в отеле, билетами, ресторанами и шоппингом. Однако во время того, как он тренировался, девушка крутила роман с игроком "Арсенала".
Имена игроков пока не оглашаются.
А еще: "Челси" спас матч с "Вест Бромвичем", отыгравшись со счета 0:3| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18