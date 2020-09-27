Daily Star: игрок "Челси" и футболист "Арсенала" оказались участниками любовного треугольника

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Daily Star: игрок "Челси" и футболист "Арсенала" оказались участниками любовного треугольника

Сложные отношения "Арсенала" и "Челси" могут усугубиться из-за любовного треугольника, связанного с игроками лондонских клубов. Об этом сообщает Daily Star.

По данным источника, один из футболистов "Челси" ухаживал за своей возлюбленной, оплачивая ей все расходы в отеле, билетами, ресторанами и шоппингом. Однако во время того, как он тренировался, девушка крутила роман с игроком "Арсенала".

Имена игроков пока не оглашаются.

А еще: "Челси" спас матч с "Вест Бромвичем", отыгравшись со счета 0:3| http://soccernews.ru
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