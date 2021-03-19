Дал бы ему по роже: защитник "Урала" рассказал о своем конфликте с журналистом в перерыве матча со "Спартаком"
Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен
Защитник екатеринбургского "Урала" Игорь Калинин поделился мнением о своем конфликте с журналистом "Матч ТВ" Александром Неценко в перерыве матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (1:5). Футболиста разозлила фраза Неценко, который заявил, что "Промес выкрутил ему позвонки".
"Журналист только что подошел, извинился. В первую очередь, мы же не во дворе играем. Журналист должен подбирать выражения. Он подошел, извинился, все нормально. Пожали руки, конфликт исчерпан. Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу. Но надо отдать должное, он подошел, извинился, конфликт закрыли", – приводят слова Калинина российские СМИ.
25-летний Калинин выступает за "Урал" с 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 18 матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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