Дал огромный толчок команде: Венгер ярко высказался о Сульшере

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Дал огромный толчок команде: Венгер ярко высказался о Сульшере

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что думает о матче "Манчестер Юнайтед" с ПСЖ,  а также отметил работу Уле Гунар Сульшера, утверждает beIN Sports.

"Сульшер отлично повлиял на "МЮ" и дал огромный толчок команде и создал хорошую атмосферу. Когда Моуринью ушел из клуба, матчи были простыми,  но победы помогли команде стать увереннее.

По моему мнению "Манчестер Юнайтед" сейчас - это команда, играющая на контратаках с мобильными игроками и Погба в середине поля. Погба создает разницу, однако иногда ему не хватает дисциплинированности", - заявил Венгер. 

Вчера ПСЖ обыграл "МЮ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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