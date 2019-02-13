Дал огромный толчок команде: Венгер ярко высказался о Сульшере

Экс-тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что думает о матче "Манчестер Юнайтед" с ПСЖ, а также отметил работу Уле Гунар Сульшера, утверждает beIN Sports.



"Сульшер отлично повлиял на "МЮ" и дал огромный толчок команде и создал хорошую атмосферу. Когда Моуринью ушел из клуба, матчи были простыми, но победы помогли команде стать увереннее.

По моему мнению "Манчестер Юнайтед" сейчас - это команда, играющая на контратаках с мобильными игроками и Погба в середине поля. Погба создает разницу, однако иногда ему не хватает дисциплинированности", - заявил Венгер.

Вчера ПСЖ обыграл "МЮ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Не пропустите: Ди Мария повздорил с болельщиками "Манчестер Юнайтед" | http://soccernews.ru