Далберт близок к переходу в "Интер"

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Далберт близок к переходу в "Интер"

Шансы защитника "Ниццы" Далберта перейти в миланский "Интер" значительно увеличились, сообщает Tuttosport.

По информации источника, главный тренер "орлов" Люсьен Фавр остался недоволен работой 23-летнего футболиста во время предсезонной подготовки. В связи с этим французский клуб готов продать бразильца "нерадзурри".

Впрочем, по-прежнему открыт вопрос о сумме компенсации за Далберта, так как ранее "Ницца" и "Интер" были далеки от договорённости - французы требовали за игрока 30 миллионов евро, а итальянцы предлагали вдвое меньше.

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