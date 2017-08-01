Дальберт близок к переходу в "Интер"

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Дальберт близок к переходу в "Интер"

"Интер" договорился о переходе бразильского защитника "Ниццы" Дальберта, сообщает Nice-Martin. 

По сведениям издания, сумма трансфера составит 20 миллионов евро и она может увеличиться еще на пять миллионов за счет бонусов. Кроме того, французский клуб 20 процентов от последующей перепродажи бразильца.

В прошлом сезоне 23-летний Дальберт провел за "Ниццу" 33 матча и отдал 4 результативные передачи.

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