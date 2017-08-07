Дальберт в понедельник пройдет медосмотр в "Интере"

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Дальберт в понедельник пройдет медосмотр в "Интере"

Бразильский защитник "Ниццы" Дальберт в ближайшее время станет игроком "Интера", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Сумма трансфера составит 20 миллионов евро и она может увеличиться еще на пять миллионов за счет бонусов. В понедельник бразилец пройдет медицинское обследование в Милане. Если все будет в порядке, то футболист подпишет контракт с "Интером" с зарплатой в 1,1 миллион евро в год.

Стоит отметить, что у 23-летнего Дальберта были более выгодные предложения от "Ливерпуля" и "Атлетико", но он решил перейти в "Интер".

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