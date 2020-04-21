Далеко от мировых рекордов, но тоже недурно: ТОП-10 самых быстрых футболистов текущего сезона
10. Начо Фернандес ("Реал" Мадрид, 34,62 км/ч)
Если в "Реале" быстрым стал 30-летний фланговый защитник, который часто играет и центрального, то что-то здесь не то. Начо выбыл из основы Мадрида, но не из рейтинга самых быстрых футболистов. Вполне сюрпризный номинант!
9. Альваро Одриосола ("Реал" / "Бавария" 34,99 км/ч)
Еще один фланговый защитник "Реала" оказался в десятке самых быстрых. Одриосола также мало играет в текущем сезоне, а аренда в "Баварию" не изменила этой тенденции. Впрочем, рывок все еще при нем!
8. Кингсли Коман ("Бавария", 35 км/ч)
Самый быстрый футболист Бундеслиги, если брать средний показатель последних сезонов, снова держит марку. Появление Комана никого не должно удивлять – француз удивительно стремительный футболист, которому только регулярные травмы мешают закрепиться в узком кругу мирового топа. Кингсли недаром постоянно попадает во всевозможные шорт-листы "Барселоны" и других грандов.
7. Мохамед Салах ("Ливерпуль", 35 км/ч)
Египетскую молнию сложно остановить – 20 голов за 40 матчей нынешнего сезона не дадут соврать. Впрочем, не все так гладко – в АПЛ Салах с "Ливерпулем" опережает "Манчестер Сити", но уступает дуэту игроков главного конкурента.
6. Лерой Сане ("Манчестер Сити", 35,04 км/ч)
Игрок "Манчестер Сити" показывает свой класс спринтера не первый сезон, с завидной регулярностью входя в ТОП-5 АПЛ. Немец был близок к продаже в "Баварию", но помешала ужасная травма в Суперкубке Англии. Сане все еще очень молод, ему только 24, а он уже готов похвастаться коллекцией из 7 трофеев, добытых за 2 предыдущих года.
5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити", 35,21 км/ч)
Правый защитник потерял место в сборной Англии из-за оргии с проститутками, когда весь цивилизованный народ сидит на карантине и призывает всех оставаться дома. Еще один пример опытного бегуна – 29-летний Уокер даст фору молодым!
4. Карим Беллараби ("Байер", 35,27 км/ч)
Правый вингер "Байера", который успел поиграть в составе переполненной талантами сборной Германии, уже был самым быстрым игроком Бундеслиги 3 года назад. Беллараби – еще один из клуба 30-летних, которые с возрастом не теряют своего скоростного козыря.
3. Пьер-Эммерик Обамеянг ("Арсенал", 35,5 км/ч)
Лидер "Арсенала" все еще надеется перейти в "Реал" или "Барселону". Слухи об этом иногда возобновляются с большой силой, но все это напоминает историю с вечным интересом мадридцев к Левандовски. Обамеянг – очередной 30-летний в рейтинге спринтеров.
2. Иньяки Уильямс ("Атлетик", 35,7 км/ч)
Колоритный баск уже ранее также становился самым быстрым в чемпионате Испании. Более того, форвард сборной Испании отмечался в воротах "Реала", а "Барселону" даже выбивал из Кубка Испании 2019/20 своим поздним голом. Парень на 50 млн, не меньше! Его высокое место может удивлять в том смысле, что такой талант явно засиделся в Бильбао.
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, 36 км/ч)
Единственный, кто добрался до этой отметки. Это, конечно, не Уолкот 10-летней давности с его 36,7 км/ч, но тоже недурно. Что бы там не говорили евродепутаты из Франции, вряд ли Мбаппе обойдется кому-то в 40 млн евро даже с учетом крупнейшего финансового кризиса за столетие. Рывки двухсотмиллионного Килиана мы с удовольствием наблюдаем уже несколько сезонов, еще со времен сенсационных выступлений за "Монако".
*публикация была подготовлена при помощи материалов из иностранных источников
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18