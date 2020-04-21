Далеко от мировых рекордов, но тоже недурно: ТОП-10 самых быстрых футболистов текущего сезона

10. Начо Фернандес ("Реал" Мадрид, 34,62 км/ч)

Если в "Реале" быстрым стал 30-летний фланговый защитник, который часто играет и центрального, то что-то здесь не то. Начо выбыл из основы Мадрида, но не из рейтинга самых быстрых футболистов. Вполне сюрпризный номинант!



9. Альваро Одриосола ("Реал" / "Бавария" 34,99 км/ч)

Еще один фланговый защитник "Реала" оказался в десятке самых быстрых. Одриосола также мало играет в текущем сезоне, а аренда в "Баварию" не изменила этой тенденции. Впрочем, рывок все еще при нем!



8. Кингсли Коман ("Бавария", 35 км/ч)

Самый быстрый футболист Бундеслиги, если брать средний показатель последних сезонов, снова держит марку. Появление Комана никого не должно удивлять – француз удивительно стремительный футболист, которому только регулярные травмы мешают закрепиться в узком кругу мирового топа. Кингсли недаром постоянно попадает во всевозможные шорт-листы "Барселоны" и других грандов.



7. Мохамед Салах ("Ливерпуль", 35 км/ч)

Египетскую молнию сложно остановить – 20 голов за 40 матчей нынешнего сезона не дадут соврать. Впрочем, не все так гладко – в АПЛ Салах с "Ливерпулем" опережает "Манчестер Сити", но уступает дуэту игроков главного конкурента.



6. Лерой Сане ("Манчестер Сити", 35,04 км/ч)

Игрок "Манчестер Сити" показывает свой класс спринтера не первый сезон, с завидной регулярностью входя в ТОП-5 АПЛ. Немец был близок к продаже в "Баварию", но помешала ужасная травма в Суперкубке Англии. Сане все еще очень молод, ему только 24, а он уже готов похвастаться коллекцией из 7 трофеев, добытых за 2 предыдущих года.



5. Кайл Уокер ("Манчестер Сити", 35,21 км/ч)

Правый защитник потерял место в сборной Англии из-за оргии с проститутками, когда весь цивилизованный народ сидит на карантине и призывает всех оставаться дома. Еще один пример опытного бегуна – 29-летний Уокер даст фору молодым!



4. Карим Беллараби ("Байер", 35,27 км/ч)

Правый вингер "Байера", который успел поиграть в составе переполненной талантами сборной Германии, уже был самым быстрым игроком Бундеслиги 3 года назад. Беллараби – еще один из клуба 30-летних, которые с возрастом не теряют своего скоростного козыря.



3. Пьер-Эммерик Обамеянг ("Арсенал", 35,5 км/ч)

Лидер "Арсенала" все еще надеется перейти в "Реал" или "Барселону". Слухи об этом иногда возобновляются с большой силой, но все это напоминает историю с вечным интересом мадридцев к Левандовски. Обамеянг – очередной 30-летний в рейтинге спринтеров.



2. Иньяки Уильямс ("Атлетик", 35,7 км/ч)

Колоритный баск уже ранее также становился самым быстрым в чемпионате Испании. Более того, форвард сборной Испании отмечался в воротах "Реала", а "Барселону" даже выбивал из Кубка Испании 2019/20 своим поздним голом. Парень на 50 млн, не меньше! Его высокое место может удивлять в том смысле, что такой талант явно засиделся в Бильбао.



1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, 36 км/ч)

Единственный, кто добрался до этой отметки. Это, конечно, не Уолкот 10-летней давности с его 36,7 км/ч, но тоже недурно. Что бы там не говорили евродепутаты из Франции, вряд ли Мбаппе обойдется кому-то в 40 млн евро даже с учетом крупнейшего финансового кризиса за столетие. Рывки двухсотмиллионного Килиана мы с удовольствием наблюдаем уже несколько сезонов, еще со времен сенсационных выступлений за "Монако".

*публикация была подготовлена при помощи материалов из иностранных источников