Далер Кузяев близок к переходу в "Локомотив"

Московский "Локомотив" в ближайшее время может подписать бывшего полузащитника петербургского "Зенита" Далера Кузяева, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, футболист практически согласовал условия контракта с "железнодорожниками". Хавбек должен дать окончательный ответ в пятницу. Сейчас Кузяев является свободным агентом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Напомним, что Кузяев планировал перебраться в Европу, но ему не удалось перейти в "Алавес" или "Ренн".

27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб он выступал с 2017 года, провел 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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