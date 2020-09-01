Далер Кузяев не принял предложение "Зенита" о новом контракте

Полузащитник Далер Кузяев пока не соглашается подписать новый контракт с петербургским "Зенитом", сообщает Sport24.

По сведениям издания, футболиста не устраивают финансовые условия в новом соглашении. Поэтому хавбек будет ждать более выгодного предложения. Сейчас Кузяев является свободным агентом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб он выступает с 2017 года, провел 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач.

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