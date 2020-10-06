Далер Кузяев объяснил, почему он решил вернуться в "Зенит"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал, почему он принял решение вернуться в петербургский "Зенит".

"Пообщавшись в очередной раз с тренерским штабом и руководством "Зенита" я понял, насколько клуб во мне заинтересован. Думаю, это стало решающим фактором", - приводит слова Кузяева пресс-служба петербургского клуба.

27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб из Санкт-Петербурга он выступает с 2017 года. Всего хавбек провел за "Зенит" 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Карелию", "Нефтехимик" и "Ахмат". За сборную России сыграл 23 матча и забил 1 гол. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России.

Не пропустите: Медведев прокомментировал трансфер Ригони в "Эльче". | http://soccernews.ru