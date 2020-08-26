Далер Кузяев отказался продлевать контракт с "Зенитом"

Полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев отказался продлевать контракт с клубом, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, футболист намерен перебраться в один из европейских клубов. Агенты игрока сейчас ищут ему новый клуб. Контракт Кузяева с "Зенитом" истек, поэтому он перейдет в другую команду бесплатно.

27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За петербургский клуб он провел 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Также хавбек играл ха "Ахмат", "Карелию" и "Нефтехимик".

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