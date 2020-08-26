Далер Кузяев отказался продлевать контракт с "Зенитом"
Полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев отказался продлевать контракт с клубом, сообщает "Спорт-Экспресс".
По сведениям источника, футболист намерен перебраться в один из европейских клубов. Агенты игрока сейчас ищут ему новый клуб. Контракт Кузяева с "Зенитом" истек, поэтому он перейдет в другую команду бесплатно.
27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За петербургский клуб он провел 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Также хавбек играл ха "Ахмат", "Карелию" и "Нефтехимик".
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
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|5
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|22
|36
|6
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|Спартак Москва
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|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
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|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
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|Ахмат
|23
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