Далер Кузяев продолжит карьеру в "Зените"
Полузащитник сборной России Далер Кузяев останется в петербургском "Зените", сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, футболист принял решение остаться в "Зените". В ближайшее время хавбек подпишет с клубом контракт. Ранее сообщалось, что Кузяевым интересуются "Спартак", "Локомотив", а также зарубежные клубы, но ни один из них не сумел согласовать с игроком условия личного контракта.
27-летний Кузяев является воспитанником "Зенита". За клуб из Санкт-Петербурга он выступает с 2017 года. Всего хавбек провел за "Зенит" 94 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за "Карелию", "Нефтехимик" и "Ахмат". За сборную России сыграл 23 матча и забил 1 гол. Двукратный чемпион России, обладатель Кубка России.
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