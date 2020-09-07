Далер Кузяев вошел в топ-3 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Далер Кузяев вошел в число самых дорогих свободных агентов по версии портала Transfermarkt.
Кузяев, который оценивается в восемь миллионов евро, занимает третье место в списке. Ранее сообщалось, что "Зенит" предлагает 27-летнему хавбеку новое соглашение, но он нацелен на переход в один из европейских клубов.
Первое место в списке занимает 32-летний нападающий Эдинсон Кавани, который оценен в 20 миллионов евро. Второе место у немецкого полузащитника Марио Гетце (10,5). Третье место с Кузяевым делят английский форвард Дэниел Старридж (8) и английский защитник Натаниэл Клайн (8).
Топ-10 самых дорогих свободных агентов по версии Transfermarkt выглядит так:
1. Эдинсон Кавани (Уругвай, 32 года) - 20 миллионов евро
2. Марио Гетце (Германия, 28) - 10,5
3-5. Далер Кузяев (Россия, 27) - 8
3-5. Дэниел Старридж (Англия, 31) - 8
3-5. Натаниэл Клайн (Англия, 29) - 8
6. Хосе Кальехон (Испания, 33) - 7,5
7. Джакомо Бонавентура (Италия, 31) - 7
8. Кевин Штогер (Австрия, 27) - 6
9-10. Эсекьель Гарай (Аргентина, 33) - 4,8
9-10. Алешандре Пато (Бразилия, 31) - 4,8
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