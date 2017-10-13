Далглиш поделился ожиданиями от матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"

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Далглиш поделился ожиданиями от матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"

Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш поделился ожиданиями от матча восьмого тура АПЛ между "красными" и "Манчестер Юнайтед".

"Уверен, что Моуринью сыграет осторожно, потому что это будет первый матч "Манчестер Юнайтед" против команд из первой шестёрки. При всём уважении к остальным клубам, именно в таких играх может решиться судьба титула. Моуринью знает, как выигрывать. И если он считает, что наилучший способ - это "закрыться на все замки", то это его дело. А вот Клопп изберёт абсолютно другую тактику. Ничья ему не нужна, его устроит только победа. И это то, что нужно игрокам и болельщикам "Ливерпуля" - для этого его, собственно, и приглашали в команду. Уверен, болельщики более чем довольны работой Клоппа и хотят, чтобы он и дальше играл с прицелом на атаку" - цитирует Далглиша Goal.com.

Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу в 14:30 по московскому времени.

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