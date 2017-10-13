Далглиш поделился ожиданиями от матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"
Легенда "Ливерпуля" Кенни Далглиш поделился ожиданиями от матча восьмого тура АПЛ между "красными" и "Манчестер Юнайтед".
"Уверен, что Моуринью сыграет осторожно, потому что это будет первый матч "Манчестер Юнайтед" против команд из первой шестёрки. При всём уважении к остальным клубам, именно в таких играх может решиться судьба титула. Моуринью знает, как выигрывать. И если он считает, что наилучший способ - это "закрыться на все замки", то это его дело. А вот Клопп изберёт абсолютно другую тактику. Ничья ему не нужна, его устроит только победа. И это то, что нужно игрокам и болельщикам "Ливерпуля" - для этого его, собственно, и приглашали в команду. Уверен, болельщики более чем довольны работой Клоппа и хотят, чтобы он и дальше играл с прицелом на атаку" - цитирует Далглиша Goal.com.
Напомним, что матч "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед" состоится в субботу в 14:30 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|8
|20
|2
|Манчестер Сити
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Ливерпуль
|8
|13
|7
|Бернли
|7
|12
|8
|Уотфорд
|7
|12
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|7
|10
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0