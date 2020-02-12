"Дали лопаты и заставили копать". Сычев рассказал, как мотивировали футболистов в 2000-х годах

Теги дмитрий сычевсатурн

"Дали лопаты и заставили копать". Сычев рассказал, как мотивировали футболистов в 2000-х годах
Бывший нападающий московского "Локомотива" Дмитрий Сычев рассказал, что в 2000-х годах футболистов раменского "Сатурна" вывозили игроков в лес для придания им дополнительной мотивации.

"Многие через это прошли, по крайне мере, по разговорам. И иностранцы особенно. Аргентинцы там были, целая плеяда – и немножко подрасслабились. Я просто слышал эти истории. И для мотивации чуть-чуть, чтобы снова эмоции пошли и забегали, вывозили в лес. Пообщаться. Дали им лопаты. Говорят: "Копайте!" В общем, копали они. Накопали себе до колена. Им говорят: "Вставайте туда". После этого они так бегали (смеется), как в последний раз. Но это был их последний сезон. Они без контракта уехали – страшно", - сказал Сычев на YouTube-канале "Сычев подкаст и Денис Казанский".

Стоит отметить, что в те годы теневым владельцем "Сатурна" был криминальный авторитет Олег Шишканов. В данный момент он проходит по серии уголовных дел, связанных с серией убийств.

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