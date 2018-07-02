Далич дал характеристику сборной России

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Далич дал характеристику сборной РоссииГлавный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал характеристику сопернику своей команде по 1/4 финала Чемпионата Мира - России.

"Мы понимаем, что матч против сборной России будет сложным. У нашего соперника в составе есть хорошие игроки. Команда, в целом, умеет играть и сдерживать противника на индивидуальном уровне. Мы понимаем, что поддержка стадиона будет придавать им дополнительные силы, но мы ничего не боимся", - цитирует наставника "клетчатых" sport24.ru.

Напомним,  сборная России обнародовала официальную информацию по травме Жиркова. | soccernews.ru

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