Далич дал характеристику сборной России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич дал характеристику сопернику своей команде по 1/4 финала Чемпионата Мира - России.

"Мы понимаем, что матч против сборной России будет сложным. У нашего соперника в составе есть хорошие игроки. Команда, в целом, умеет играть и сдерживать противника на индивидуальном уровне. Мы понимаем, что поддержка стадиона будет придавать им дополнительные силы, но мы ничего не боимся", - цитирует наставника "клетчатых" sport24.ru.

Напомним, сборная России обнародовала официальную информацию по травме Жиркова. | soccernews.ru