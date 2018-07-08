Далич: "Это была настоящая битва"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после четвертьфинального матча ЧМ-2018 против России.

"Поздравляю ребят с выходом в полуфинал. Поздравляю россиян! Они боролись до последнего. Нельзя сказать, что это была красивая игра, но это была настоящая битва! Я был сосредоточен на матче, но после пенальти слёзы сдерживать уже не мог. Дома в Хорватии все счастливы. Эмоции переполняют" - сказал Далич.

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