Далич: "Мы были сильнее Англии во всех аспектах"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился эмоциями после победы своей команды над Англией в полуфинальном матче ЧМ-2018.

"Мы были сильнее Англии во всех аспектах. Не подумайте, что я не уважаю соперника. Просто мы изучили его, знали, как Англия ведёт игру. Например, Хендерсона просто выключили из игры. Постоянно давили на оборону. В перерыве я сказал ребятам, что не надо терять голову. Надо продолжать играть в свой футбол. Считаю, сегодня Хорватия играла лучше, чем против Аргентины" - сказал Далич.

Напомним, что в финале мундиаля "шашечные" сыграют со сборной Франции.

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