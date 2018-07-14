Далич: "Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич порассуждал о предстоящем финальном матче ЧМ-2018 против Франции.

"Сейчас нет никакого давления. Не надо зажиматься, не надо зацикливаться на чём-то. Весь мир будет следить за этим матчем. Это самый важный момент в нашей жизни. Это самый главный матч для всего хорватского народа. Если мы потерпим неудачу, то мы хотим сделать это с достоинством. Если мы завоюем этот кубок, то никто не будет испытывать большую гордость, чем мы. Пришёл момент, когда мир увидит, как играет Хорватия. Мы хотим, чтобы весь мир болел за нас. Мы заслужили этот финал. Независимо от того, что завтра произойдёт, мы будем счастливы и горды собой" - сказал Далич.

Напомним, что матч Франция - Хорватия состоится в воскресенье на стадионе "Лужники" в 18:00 мск.

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