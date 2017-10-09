Далич: "Мы очень уважаем сборную Украины, а особенно – ее главного тренера"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пообщался с журналистами перед игрой с Украиной в отборе ЧМ-2018.

"Мы очень уважаем сборную Украины, а особенно – ее главного тренера. Но мы верим в свою команду и своих футболистов. Я изучил соперника как мог за эти два дня, и всю полученную информацию озвучил своим подопечным", - сказал он.

Матч Украина – Хорватия пройдет сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

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