Далич: "Мы заслужили победу над сборной Нигерии"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги матча первого тура группового этапа ЧМ-2018 против национальной команды Нигерии.

"Атмосфера была такая, будто мы играли дома. Я хочу поздравить свою команду, это была трудная игра, но мы заслужили победу" - сказал Далич.

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