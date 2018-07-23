Далич назвал себя вторым тренером в мире
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поставил себя на второе место в списке лучших наставников мира после поражения своего команды от Франции (2:4) в финале ЧМ-2018.
"Нравится вам это или нет, но я являюсь вторым в списке лучших тренеров в мире. Но я все равно разочарован из-за того, что Хорватия не выиграла Чемпионат Мира. Мы могли стать чемпионами, так как показывали качественную игру. Франции просто повезло. Горечь поражения навсегда останется со мной", - цитирует Далича Vecernji list.
Напомним, что сборная Хорватии впервые в своей истории завоевала серебряные медали Чемпионата Мира.
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