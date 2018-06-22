Далич: "Обыграли команду с лучшим игроком в мире в составе"
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды над Аргентиной в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.
"Мы вышли из группы после двух сыгранных матчей: мы обыграли Аргентину с лучшим игроком в мире в ее составе - Месси. Мы сыграли фантастический матч, все было на высоте. Однако мы должны быть спокойными и смиренными, не забывая о дисциплине и командной ответственности. Я хочу, чтобы мой 22-й игрок в составе был таким же хорошим, как и мой лучший футболист. Голод и стремление к победе: это единственный способ добиться чего-то. Нет никого счастливее меня, но я должен оставаться спокойным и сдержанным, держа ноги на земле", - цитирует наставника "клетчатых" официальный сайт ФИФА.
Напомним, свой комментарий по матчу дал Модрич. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 21 июня
-
За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде
-
Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти
-
Крах "альбиселесте": Хорватия бьет Аргентину с крупным счетом
-
Конец надеждам: сборная Перу проигрывает Франции и теряет шансы на плей-офф
Лента новостей
-
Последний шанс для "лос тикос": Коста-Рика сразится с Бразилией во втором туре группы "Е"
-
Главные новости дня: 21 июня
-
За вторую путевку в плей-офф: Сербия и Швейцария сыграют в Калининграде
-
1
Страдания Месси в Нижнем Новгороде в фото
-
Лопетеги запросил у Переса трансфер хавбека "Порту"
-
Сарри попросил "Челси" подписать игрока "Ювентуса"
-
Асенсио определился с приоритетным местом продолжения карьеры
-
Бракамонте: "Месси и Аргентина играли очень плохо"
-
Дневник Чемпионата Мира. День восьмой: Франция и Хорватия – in, Перу – out, а Аргентина на грани пропасти
-
Анчелотти заинтересован в подписании защитника "Барселоны"
-
1
Сампаоли: "Состав сборной Аргентины не соответствует уровню Месси"
-
Далич: "Обыграли команду с лучшим игроком в мире в составе"
-
"Реал" заинтересовался одним из открытий Чемпионата Мира
-
1
Британские СМИ запросили у ФИФА информацию по допинг-контролю игроков сборной России
-
Бэйл поставил условие "Реалу"
-
Модрич: "Смогли остановить Месси"
-
Модрич назван лучшим игроком матча Аргентина - Хорватия
-
Аргентина установила личный антирекорд на ЧМ
-
В четверг еще две команды обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ
-
Аргентина - Хорватия - 0:3 (видео)
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Россия
|2
|6
|2
|Уругвай
|2
|6
|3
|Египет
|2
|0
|4
|Саудовская Аравия
|2
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|2
|4
|2
|Португалия
|2
|4
|3
|Иран
|2
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|2
|6
|2
|Дания
|2
|4
|3
|Австралия
|2
|1
|4
|Перу
|2
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|2
|6
|2
|Исландия
|1
|1
|3
|Аргентина
|2
|1
|4
|Нигерия
|1
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Сербия
|1
|3
|2
|Бразилия
|1
|1
|3
|Швейцария
|1
|1
|4
|Коста-Рика
|1
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Мексика
|1
|3
|3
|Германия
|1
|0
|4
|Южная Корея
|1
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|1
|3
|2
|Англия
|1
|3
|3
|Тунис
|1
|0
|4
|Панама
|1
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|1
|3
|2
|Сенегал
|1
|3
|3
|Польша
|1
|0
|4
|Колумбия
|1
|0