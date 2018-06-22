Далич: "Обыграли команду с лучшим игроком в мире в составе"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу своей команды над Аргентиной в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Мы вышли из группы после двух сыгранных матчей: мы обыграли Аргентину с лучшим игроком в мире в ее составе - Месси. Мы сыграли фантастический матч, все было на высоте. Однако мы должны быть спокойными и смиренными, не забывая о дисциплине и командной ответственности. Я хочу, чтобы мой 22-й игрок в составе был таким же хорошим, как и мой лучший футболист. Голод и стремление к победе: это единственный способ добиться чего-то. Нет никого счастливее меня, но я должен оставаться спокойным и сдержанным, держа ноги на земле", - цитирует наставника "клетчатых" официальный сайт ФИФА.

Напомним, свой комментарий по матчу дал Модрич. | soccernews.ru