Далич останется у руля сборной Хорватии

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Далич останется у руля сборной Хорватии

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сохранит свой пост.

Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза, 51-летний специалист будет руководить национальной командой на ЧМ-2018. 

Стороны согласовали продление контракта до завершения мундиаля в России.

Напомним, что под руководством Далича сборная Хорватии сумела завоевать второе место в своей отборочной группе квалификации ЧМ-2018, а впоследствии в стыковых матчах обыграла Грецию.

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