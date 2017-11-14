Далич останется у руля сборной Хорватии
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич сохранит свой пост.
Как сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза, 51-летний специалист будет руководить национальной командой на ЧМ-2018.
Стороны согласовали продление контракта до завершения мундиаля в России.
Напомним, что под руководством Далича сборная Хорватии сумела завоевать второе место в своей отборочной группе квалификации ЧМ-2018, а впоследствии в стыковых матчах обыграла Грецию.
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