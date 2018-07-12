Далич поделился ожиданиями от финала ЧМ-2018

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча ЧМ-2018 против Франции.

"В 1998 году я был во Франции три первых матча как болельщик Хорватии. Потом пришлось вернуться, потому что я играл в футбол - надо было готовиться к сезону. В Хорватии все помнят эту игру, помнят Тюрама, помнят поражение. Эту игру обсуждают 20 лет. Я помню, как радовался голу Шукера, но когда мы прижались к воротам, то проиграли. Возможно, Бог дал нам шанс свести счёты. Но мы не ищем мести, это футбол, это спорт. Просто хотим подготовиться к тому, чтобы сыграть наш лучший матч в финале" - сказал Далич.

Напомним, что на ЧМ-1998 на стадии полуфинала Франция обыграла Хорватию со счётом 2:1.

Финал текущего мундиаля состоится 15 июля в 18:00 по московскому времени в "Лужниках".

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