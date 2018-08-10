Далич продолжит тренировать сборную Хорватии

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Далич продолжит тренировать сборную Хорватии

Федерация футбола Хорватии на своём официальном сайте объявила о решении сохранить Златко Далича на посту главного тренера национальной сборной.

Отмечается, что наставник "шашечных" в четверг обсудил своё будущее с президентом федерации Давором Шукером - в итоге стороны согласились продолжить сотрудничество.

Напомним, что хорваты под руководством Далича дошли до финала ЧМ-2018.

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