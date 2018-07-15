Далич: "Против такой сильной команды, как Франция, нельзя ошибаться"
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Чемпионата Мира от Франции.
"Я поздравляю Францию с их победой. Мы хорошо выглядели в первые 20 минут, мы контролировали игру. Но мы забили мяч в свои ворота, после чего нам удалось отыграться и вернуться в игру. Я должен поздравить своих игроков. Возможно, это была наша лучшая игра на турнире. Мы контролировали матч, но мы пропустили. Против такой сильной команды, как Франция, нельзя ошибаться. Нам немного грустно, но мы должны гордиться тем, что сделали", - цитирует наставника "клетчатых" официальный сайт ФИФА.
Напомним, Марио Манджукич стал пятым игроком, кому удавалось забить в финалах ЧМ и ЛЧ. | soccernews.ru
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