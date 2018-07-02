Далич: "Сборная Хорватии смогла победить в матче, который пошёл не по плану"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич подвёл итоги матча 1/8 финала ЧМ-2018 против Дании.

"У нас было два варианта - поехать домой или поехать в Сочи на четвертьфинал. Я рад, что мы смогли победить в матче, который пошёл не по нашему плану. Хочу отметить, что мы выиграли благодаря нашему вратарю. Те сборные, которые играют в красивый футбол, уже вылетели. А те, что борются до конца, сражаются за победу - продолжают выступать на Чемпионате Мира" - сказал Далич.

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