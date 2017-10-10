Далич: "Сборная Украины ничем не удивила"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал победу над национальной командой Украины в матче 10-го тура квалификации ЧМ-2018.

"Хочу поблагодарить свою команду за хороший матч. Я доволен качеством игры, но это лишь первый этап на пути на Чемпионат Мира в России. Героями были все, а не только Крамарич. Несмотря на некоторые изменения в тактике, наша команда проявила себя с самой лучшей стороны. Первым заданием была игра в обороне, а затем уже планировали сыграть агрессивнее в атаке. Я благодарен команде за то, что она придерживалась нашего плана. Несмотря на то, что матч был очень сложным, мы смогли добыть важнейшую победу. Украина, в принципе, практически ничем не удивила. Мы были готовы к такой игре. Мы много знали об Украине, всё получилось ровно так, как мы и ожидали" - сказал Далич.

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