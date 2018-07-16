Далич: "Такие пенальти не должны ставиться в финале Чемпионата Мира"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал решение главного арбитра финального матча Чемпионата Мира против национальной команды Франции Нестора Питаны назначить пенальти в ворота его подопечных.

"Я никогда не комментирую действия рефери, я не хочу тратить на это время. Я просто хочу сказать всего одно предложение о назначенном 11-метровом ударе: такие пенальти не должны ставиться в финале Чемпионата Мира", - цитирует наставника "клетчатых" AS.

Напомним, о работе рефери также высказался Модрич. | soccernews.ru