Далич: "Я могу возглавить сборную Бразилии или "Барселону", но работа в сборной Хорватии останется самой любимой"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич согласился бы сменить свою должность на должность наставника "Барселоны" или сборной Бразилии.

Напомним, что с Даличем хорваты дошли до финала ЧМ-2018.

"Я могу возглавить сборную Бразилии или "Барселону", но пост главного тренера сборной Хорватии навсегда останется самой важной и любимой работой. Я до сих пор расстроен, потому что мы должны были выиграть Кубок мира у сборной Франции. Но если бы мне перед Чемпионатом Мира кто-то предложил играть в финале, мы бы согласились без раздумий", - сказал он.

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