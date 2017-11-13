Далич:"Я недоволен игрой, но мы вышли на Чемпионат Мира"

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич пообщался с журналистами после ответного стыкового матча с Грецией (0:0).

Первая встреча завершилась в пользу хорватов со счетом 4:1.

"Я недоволен игрой, но мы вышли на Чемпионат Мира. Самое главное, что цель достигнута, а игра придёт.

Я ошеломлён и доволен, я похудел на несколько килограмм. На мне была большая ответственность. Вы не представляете, как было тяжело в прошлом месяца. У меня даже нет сил комментировать матч.

Знаю, что сейчас в Хорватии празднуют и радуются, это то, что мы хотели. Что касается моей работы в сборной, я всегда готов продолжить работу, с моей стороны проблемы нет", - сказал он. | soccernews.ru