Далот может покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Далот может покинуть "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Диогу Далота/Автор неизвестен

Португальский защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист недоволен отсутствием регулярной игровой практики в составе манкунианцев. Интерес к игроку проявляют "Рома" и "Фиорентина".

В нынешнем сезоне 22-летний Далот провел за "Манчестер Юнайтед" 20 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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