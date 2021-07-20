Далот высказался о Криштиану Роналду

Фото: инстаграм Далота/Автор неизвестен

Футболист сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Для меня GOAT (Greatest of all time - Величайший за все время) Криштиану.

Роналду для меня образец, он всегда был моим кумиром. Не из-за того, что он португалец или из-за его стиля игры, а из-за его упорной работы. Когда думаешь об атлете, совершенном атлете, совершенном футболисте, надо выбирать Криштиану.

Для меня он был главным источником вдохновения, чтобы начать играть в футбол. Я хочу идти своим путем, но узнать его и увидеть, как он работает, – это невероятно", – сказал защитник в разговоре с OneFootball.

Напомним, что сборная Португалии с Роналду и Далотом в составе вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала от сборной Бельгии. Роналду стал лучшим бомбардиром турнира с пятью голами в активе,

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