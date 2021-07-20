Далот высказался о Криштиану Роналду
Фото: инстаграм Далота/Автор неизвестен
Футболист сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот поделился мнением о нападающем "Ювентуса" Криштиану Роналду.
"Для меня GOAT (Greatest of all time - Величайший за все время) Криштиану.
Роналду для меня образец, он всегда был моим кумиром. Не из-за того, что он португалец или из-за его стиля игры, а из-за его упорной работы. Когда думаешь об атлете, совершенном атлете, совершенном футболисте, надо выбирать Криштиану.
Для меня он был главным источником вдохновения, чтобы начать играть в футбол. Я хочу идти своим путем, но узнать его и увидеть, как он работает, – это невероятно", – сказал защитник в разговоре с OneFootball.
Напомним, что сборная Португалии с Роналду и Далотом в составе вылетела с Евро-2020 на стадии 1/8 финала от сборной Бельгии. Роналду стал лучшим бомбардиром турнира с пятью голами в активе,
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|Наполи
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|Милан
|27
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|8
|Хеллас Верона
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
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|17
|Дженоа
|26
|25
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|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
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