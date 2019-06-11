"Далянь Ифан" назвал "Арсеналу" цену на Карраско

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"Далянь Ифан" назвал "Арсеналу" цену на Карраско

"Далянь Ифан" определился с ценой на бельгийского полузащитника Янника Феррейру Карраско, которым интересуется "Арсенал", сообщает Evening Standard.

По сведениям издания, китайский клуб требует за футболиста не менее 30 миллионов евро. "Арсенал" хотел арендовать игрока с правом последующего выкупа, но получил отказ. Сам Карраско хочет вернуться в Европу, чтобы побороться за попадание в сборную Бельгии на Евро-2020.

25-летний Карраско перешел в "Далянь Ифан" в феврале 2018 года из мадридского "Атлетико" за 30 миллионов евро. Всего за китайский клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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