Дан Петреску покинул "Кайсериспор". Он проработал всего месяц

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Дан Петреску покинул "Кайсериспор". Он проработал всего месяцВ турецком "Кайсериспоре"сообщили о расторжении контракта с главным тренером Даном Петеску. Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.

Румынский специалист возглавил команду 12-го, но спустя 5 недель принял решение покинуть Турцию по семейным обстоятельсвам.

Петреску руководил "Кайсериспором" в 8 матчах .За это время команда добыла 2 победы, три ничьи и еще три аза потерпела поражение. 

Клуб, на данный момент, набрал 25 очков и расположился на 16 строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

Напомним, до Кайсериспора Петреску успел поработать в Гуйчжоу Чжичэн, Клуже, Аль-Насре и других менее известных клубах.

Российским болельщикам специалист знаком по работе с "Кубанью" и московским "Динамо".

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