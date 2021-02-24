Дан Петреску покинул "Кайсериспор". Он проработал всего месяц

В турецком "Кайсериспоре"сообщили о расторжении контракта с главным тренером Даном Петеску. Соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.

Румынский специалист возглавил команду 12-го, но спустя 5 недель принял решение покинуть Турцию по семейным обстоятельсвам.

Петреску руководил "Кайсериспором" в 8 матчах .За это время команда добыла 2 победы, три ничьи и еще три аза потерпела поражение.

Клуб, на данный момент, набрал 25 очков и расположился на 16 строчке в турнирной таблице турецкой Суперлиги.