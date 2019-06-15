Данченко - о переходе в "Рубин": "Много думал, все взвесил и принял положительное решение"

Новый игрок "Рубина" Олег Данченко​ прокомментировал свой переход в казанский клуб. Сегодня, 15 июня, полузащитник подписал четырехлетний контракт.

"Рад, что подписал контракт с таким клубом, и готов уже принять участие в первом тренировочном занятии. Получил предложение после окончания чемпионата. Много думал, все взвесил и принял положительное решение", - сказал украинец.

Данченко будет выступать под 33-м номером.

Первую часть сезоне защитник провел в "Шахтере", где забил 1 гол в 12 матчах, вторую - в аренде в "Енисее", где принял участие в 11 матчах в РПЛ.

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