Данченков оценил предлагаемое прокурором наказание для Широкова

Футбольный судья Никита Данченков рассказал о своём отношении к предложению наказать экс-капитана сборной России Романа Широкова 1 годом и 10 месяцами ограничения свободы за его избиение в августе этого года.

"Я ждал выступления прокурора. Он запросил год и десять месяцев с различными санкциями: до шести не выходить из дома, не выезжать за пределы Московской области, приходить в органы и запрет на участие в мероприятиях. Это решение меня удивило с хорошей стороны. У меня был какой-то пессимизм, потому что ходатайства отклонялись. На прениях ничего жёсткого не было. Наказание жёсткое, тем более, что личность медийная. Наказание оправдано. Роман ничего не говорил. На всех заседаниях говорил его защитник. Если бы человек хотел извиниться он сделал бы это изначально. Не на самом месте, но постарался бы связаться, помог бы с медициной. Было бы всё иначе. Наказание меня устраивает.

Что касается суммы, всё на усмотрение суда. Для меня и моих адвокатов главная задача, чтобы было правильно. Иск на 500 тысяч? Была опорочена честь моя и честь судейства. Это было на глазах всей страны. Также лечение и то, что из-за данного инцидента, пока я был на лечении, потерял работу", - сказал Данченков.

Широков обвиняется в "умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, совершённого из хулиганских побуждений".

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