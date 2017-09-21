Дани Алвеc ответил на критику Форлана

Теги псждани алвеснеймарэдинсон кавани диего форлан

Дани Алвеc ответил на критику ФорланаЗащитник французского ПСЖ Дани Алвеc ответил на критику в свой адрес известного в прошлом уругвайского футболиста Диего Форлана, который обвинил бразильца в том, что тот вмешался в конфликт своих одноклубников Неймара и Эдинсона Кавани.

"Я не знаю, какую игру вы смотрели, но для вашей информации я ничего ни у кого не забирал, на самом деле я отдалился от этой ситуации. Также, чтобы вы знали, я создал последний гол ПСЖ... поэтому давайте закроем этот вопрос и перестанем вступать в полемику, связанную с моим именем", - цитирует 34-летнего бека The Sun.

Напомним, также Форлан раскритиковал Неймара. | soccernews.ru

комментарии
Дани Алвес

Так-то я знатный пиздобол

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