Дани Алвес, Асенсио, Фалькао и Мхитарян вошли в топ-80 игроков FIFA 2018

Стали известны футболисты, которые вошли в топ-100 игроков в футбольном симуляторе FIFA 18.

В данный момент опубликованы игроки, которые заняли с 81 по 100 позицию.

100. Бернарду Силва (ПП, "Манчестер Сити", 84)

99. Сами Хедира (ЦП, "Ювентус", 84)

98. Садио Мане (ЛВ, "Ливерпуль", 84)

97. Дани Алвес (ПЗ, "ПСЖ", 84)

96. Марко Асенсио (ЦАП, "Реал", 84)

95. Радамель Фалькао (ФРВ, "Монако", 84)

94. Мауро Икарди (ФРВ, "Интер", 84)

93. Деле Алли (ЦАП, "Тоттенхэм", 84)

92. Бернд Лено (ВРТ, "Байер", 85)

91. Клаудио Маркизио (ЦП, "Ювентус", 85)

90. Стефан Рюффье (ВРТ, "Сент-Этьен", 85)

89. Илкай Гюндоган (ЦП, "Манчестер Сити", 85)

88. Даниэль Субашич (ВРТ, "Монако", 85)

87. Рафаэль Варан (ЦЗ, "Реал", 85)

86. Камиль Глик (ЦЗ, "Монако", 85)

85. Андреа Барцальи (ЦЗ, "Ювентус", 85)

84. Венсан Компани (ЦЗ, "Манчестер Сити", 85)

83. Генрих Мхитарян (ПП, "Манчестер Юнайтед", 85)

82. Янник Феррейра-Карраско (ЛП, "Атлетико", 85)

81. Марк-Андре тер Штеген (ВРТ, "Барселона", 85)

Следующие 20 игроков рейтинга будут опубликованы завтра в 20.00 по московскому времени.

Напомним: Опубликован официальный трейлер симулятора FIFA 18. | http://soccernews.ru