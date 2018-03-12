Дани Алвес: "Болельщики считают Неймара марионеткой, но он принял собственное решение"

Защитник французского ПСЖ Дани Алвес стал на защиту своего партнера по клубу Неймара, променявшего каталонскую "Барселону" на более выгодный контракт в Париже.

" Болельщики считают Неймара марионеткой. Но люди растут и принимают собственные решения. Он тоже вырос, созрел и научился принимать собственные решения ", - приводит слова 34-летнего бека Esporte Espectacular.

Напомним, отец Неймара сообщил "Реалу" трансферную стоимость своего сына. | soccernews.ru