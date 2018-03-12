Дани Алвес: "Болельщики считают Неймара марионеткой, но он принял собственное решение"

Теги псждани алвеснеймар

Дани Алвес: "Болельщики считают Неймара марионеткой, но он принял собственное решение"Защитник французского ПСЖ Дани Алвес стал на защиту своего партнера по клубу Неймара, променявшего каталонскую "Барселону" на более выгодный контракт в Париже.

"Болельщики считают Неймара марионеткой. Но люди растут и принимают собственные решения. Он тоже вырос, созрел и научился принимать собственные решения", - приводит слова 34-летнего бека Esporte Espectacular.

Напомним, отец Неймара сообщил "Реалу" трансферную стоимость своего сына. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Решающее сражение на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" принимает "Севилью"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 29 77
2 Монако 29 63
3 Марсель 29 59
4 Лион 29 54
5 Нант 29 43
6 Ренн 29 42
7 Ницца 29 42
8 Монпелье 29 41
9 Бордо 29 37
10 Дижон 29 37
11 Сент-Этьен 29 36
12 ФК Кан 29 35
13 Генгам 29 35
14 Анжер 29 32
15 Страсбур 29 31
16 Амьен 29 30
17 Тулуза 29 29
18 Труа 29 28
19 Лилль 29 28
20 Метц 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов