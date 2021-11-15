Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в "Барселоне"

Теги барселонадани алвес

Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в "Барселоне"

Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, в контакте игрока прописаны бонусы, которые будут зависеть от достижений игрока и клуба. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что 38-летний Алвес успешно прошел медицинское обследование и вскоре сможет присоединиться к тренировкам.

Не пропустите: "Барселона" определила три трансферные цели в случае отказа Стерлинга. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Телеведущая Боня высказалась о поражении России в матче с Хорватией

Телеведущая Боня высказалась о поражении России в матче с Хорватией

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов