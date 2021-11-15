Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в "Барселоне"

Фото: инстаграм Дани Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник "Барселоны" Дани Алвес будет получать самую низкую зарплату в каталонском клубе, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, в контакте игрока прописаны бонусы, которые будут зависеть от достижений игрока и клуба. Соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что 38-летний Алвес успешно прошел медицинское обследование и вскоре сможет присоединиться к тренировкам.

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