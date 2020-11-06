Дани Алвес дал совет новичку "Барселоны" Десту

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес высказался о Сержиньо Десте, который с этого сезона играет на правом фланге обороны "сине-гранатовых".

"У него много качеств, которые помогут ему добиться успеха в "Барсе". Если меня попросят дать совет Десту, то он будет очень простой: отдавай мяч Лионелю Месси", - цитирует Алвеса Goal.com.

"Блауграна" купила 20-летнего Деста у "Аякса" за 21 миллион евро. В активе американского фулбека 9 игр за новую команду без результативных действий.

Алвес выступал за "Барсу" с 2008 по 2016 год, сыграл 391 матч, забил 21 гол и сделал 100 ассистов.

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