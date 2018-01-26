Дани Алвес дисквалифицирован на три матча

Теги дани алвеспсж

Дани Алвес дисквалифицирован на три матчаЗащитник ПСЖ Дани Алвес получил трехматчевую дисквалификацию за поведение в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:2).

Футболиста сборной Бразилии удалили в начале второго тайма, когда он сфолил на сопернике, после чего накричал на главного арбитра встречи Клемана Тюрпена.

Арбитр показал игроку прямую красную карточку.

Читайте: Дани Алвес: "У меня широкие плечи и большие яйца" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

"Ювентус" отправляется в Верону на матч с "Кьево"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 22 56
2 Лион 22 48
3 Марсель 22 47
4 Монако 22 46
5 Нант 22 34
6 Ницца 22 34
7 Монпелье 22 31
8 Ренн 23 31
9 Генгам 22 29
10 Дижон 23 28
11 Страсбур 22 27
12 ФК Кан 22 27
13 Бордо 22 26
14 Амьен 22 25
15 Труа 22 24
16 Сент-Этьен 22 23
17 Анжер 22 22
18 Лилль 22 22
19 Тулуза 22 20
20 Метц 22 15
Полная таблица

топ-5 тегов