Дани Алвес дисквалифицирован на три матча

Защитник ПСЖ Дани Алвес получил трехматчевую дисквалификацию за поведение в матче 22-го тура чемпионата Франции против "Лиона" (1:2).

Футболиста сборной Бразилии удалили в начале второго тайма, когда он сфолил на сопернике, после чего накричал на главного арбитра встречи Клемана Тюрпена.

Арбитр показал игроку прямую красную карточку.

Читайте: Дани Алвес: "У меня широкие плечи и большие яйца" | http://soccernews.ru