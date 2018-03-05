Дани Алвес: "Должны показать, что в ПСЖ есть не только деньги"

Защитник французского ПСЖ Дани Алвес высказался о предстоящем матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против мадридского "Реала".

" Мы должны пройти этот барьер, чтобы доказать, что в Париже есть не только деньги. Я пришел сюда, чтобы участвовать в этом изменении клуба. Мы должны это сделать. Мы должны выйти в следующий раунд. Мы должны поверить в реальность этого и сделать это ", - цитирует 34-летнего бека Le 10 Sport.

Напомним, в матче с "Реалом" Дани Алвес полагается на болельщиков ПСЖ. | soccernews.ru