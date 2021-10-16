Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону"
Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен
Бразильский защитник Дани Алвес намерен вернуться в стан "Барселоны".
Как сообщает инсайдер Ориоль Доменек, на этой неделе бразилец предложил свои услуги каталонскому клубу, он хочет подписать контракт в январское трансферное окно. Также отмечается, что деньги не станут проблемой, так как Алвес согласен на минимальную зарплату.
По информации источника, "Барселона" попросила у футболиста время на то, чтобы обдумать это предложение. Алвес сказал своим агентам, что приоритетом для него является подписание соглашения с "блауграной". Он попросил их не общаться с другими клубами, пока сине-гранатовые не примут окончательное решение.
Дани Алвес играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год, сейчас он является свободным агентом.
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|Реал Сосьедад
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
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|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
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|17
|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|Леганес
|20
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