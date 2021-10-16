Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону"

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Дани Алвес хочет вернуться в "Барселону"Фото: инстаграм Алвеса/Автор неизвестен

Бразильский защитник Дани Алвес намерен вернуться в стан "Барселоны".

Как сообщает инсайдер Ориоль Доменек, на этой неделе бразилец предложил свои услуги каталонскому клубу, он хочет подписать контракт в январское трансферное окно. Также отмечается, что деньги не станут проблемой, так как Алвес согласен на минимальную зарплату.

По информации источника, "Барселона" попросила у футболиста время на то, чтобы обдумать это предложение. Алвес сказал своим агентам, что приоритетом для него является подписание соглашения с "блауграной". Он попросил их не общаться с другими клубами, пока сине-гранатовые не примут окончательное решение.

Дани Алвес играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год, сейчас он является свободным агентом.

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