Дани Алвес хочет вернуться в Европу

Теги сан-паулудани алвес

Дани Алвес хочет вернуться в Европу

Известный бразильский защитник Дани Алвес заинтересован в смене команды.

Сейчас 37-летний футболист выступает за "Сан-Паулу", но, по информации Goal.com, ему бы хотелось вернуться в Европу.

Алвес летом 2019 года вернулся на родину, однако из-за неких нефутбольных факторов он стремится уехать из страны.

Легендарный фулбек успел в течение карьеры поиграть за четыре европейских клуба - "Севилью", "Барселону", "Ювентус" и ПСЖ.

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