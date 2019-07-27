Дани Алвес: "Ищу работу, куда отправлять резюме?"

Известный бразильский защитник Дани Алвес в своём инстаграме напомнил о том, что до сих пор находится в поиске нового клуба.

"Ищу работу, куда отправлять резюме? Дайте мне знать, если у вас есть время, чтобы его прочитать", - написал 36-летний футболист в соцсети.

Напомним, что Алвес этим летом покинул ПСЖ и сейчас является свободным агентом.

Ранее стало известно, что "Манчестер Сити" и "Барселона" не захотели подписывать контракт со звёздным игроком.

Не пропустите: Дани Алвес не вернулся в "Барселону" из-за Бартомеу. | http://soccernews.ru