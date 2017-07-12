Дани Алвес извинился перед Гвардиолой
Новоиспеченный защитник французского ПСЖ Дани Алвес извинился перед главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой за то, что отдал предпочтение парижскому клубу перед "горожанами".
"Ко мне был интерес не только со стороны "Манчестер Сити", но и от других английских клубов. Я часто говорил, что Премьер-Лига меня очень заинтересовала, у них был интересный проект, и я разговаривал с чиновниками из "Манчестер Сити"... Если Гвардиола обиделся, я извиняюсь, и я беру на себя ответственность за свое решение. Я был связан с ПСЖ два раза ранее, поэтому в третий раз я оказался очарован", - цитирует 34-летнего бека Football Italia.
Напомним, Дани Алвес рассказал, почему он отдал предпочтение ПСЖ. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
СМИ: "Реал" завершил работу на трансферном рынке
-
"Транмир Роверс" - "Ливерпуль" - 0:4 (обзор)
-
"Зенит" намерен расстаться с одним из своих форвардов
-
Роналду не хочет видеть Мбаппе в "Реале"
-
Мать рекомендует Мбаппе сделать выбор в пользу "Реала"
-
"Ливерпуль" в товарищеском матче разгромил "Транмир Роверс"
-
Доннарумма: "Прошу прощения у болельщиков, у меня не было намерения предавать их"
-
Луческу: "Очень люблю Кокорина, у меня он бы достиг многого"
-
Мората близок к тому, чтобы остаться в "Реале"
-
"Наполи" - "Анаунья" - 17:0 (обзор)
-
Официально: один из лучших бомбардиров Бундеслиги перебрался в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь"
-
Хамес обратился к болельщикам "Реала"
-
Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в "Зените"
-
Президент ПСЖ: "Алвес - наше первое громкое подписание, будут и остальные"
-
"Реал" не смог навязать свои условия по аренде Хамеса в "Баварию"
-
Моуринью пытается скрыть подготовку своей команды к матчу за Суперкубок Европы
-
Сарсания рассказал об исходящих трансферах "Зенита"
-
Бывший игрок "Пармы" признался в убийстве своей матери и сестры
-
Вальверде выступил против приобретения Бельерина
-
Дани Алвес извинился перед Гвардиолой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Челси
|38
|93
|2
|Тоттенхэм
|38
|86
|3
|Манчестер Сити
|38
|78
|4
|Ливерпуль
|38
|76
|5
|Арсенал Лондон
|38
|75
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|69
|7
|Эвертон
|38
|61
|8
|Саутгемптон
|38
|46
|9
|Борнмут
|38
|46
|10
|Вест Бромвич Альбион
|38
|45
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|45
|12
|Лестер Сити
|38
|44
|13
|Сток Сити
|38
|44
|14
|Кристал Пэлас
|38
|41
|15
|Суонси Сити
|38
|41
|16
|Бернли
|38
|40
|17
|Уотфорд
|38
|40
|18
|Халл Сити
|38
|34
|19
|Мидлсбро
|38
|28
|20
|Сандерленд
|38
|24