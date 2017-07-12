Дани Алвес извинился перед Гвардиолой

Новоиспеченный защитник французского ПСЖ Дани Алвес извинился перед главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой за то, что отдал предпочтение парижскому клубу перед "горожанами".

"Ко мне был интерес не только со стороны "Манчестер Сити", но и от других английских клубов. Я часто говорил, что Премьер-Лига меня очень заинтересовала, у них был интересный проект, и я разговаривал с чиновниками из "Манчестер Сити"... Если Гвардиола обиделся, я извиняюсь, и я беру на себя ответственность за свое решение. Я был связан с ПСЖ два раза ранее, поэтому в третий раз я оказался очарован", - цитирует 34-летнего бека Football Italia.

Напомним, Дани Алвес рассказал, почему он отдал предпочтение ПСЖ. | soccernews.ru