Дани Алвес - лучший игрок Кубка Америки-2019
Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Кубка Америки-2019.
Лучшим игроком турнира признан защитник сборной Бразилии Дани Алвес. В его активе 6 матчей и 1 забитый мяч.
Приз лучшего вратаря получил голкипер "селесао" Алиссон. Он провёл 6 игр и пропустил 1 гол.
Звание лучшего бомбардира досталось бразильскому форварду Эвертону - на его счету 3 результативных удара в 6 поединках.
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