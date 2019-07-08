Дани Алвес - лучший игрок Кубка Америки-2019

Стали известны обладатели индивидуальных наград по итогам Кубка Америки-2019.

Лучшим игроком турнира признан защитник сборной Бразилии Дани Алвес. В его активе 6 матчей и 1 забитый мяч.

Приз лучшего вратаря получил голкипер "селесао" Алиссон. Он провёл 6 игр и пропустил 1 гол.

Звание лучшего бомбардира досталось бразильскому форварду Эвертону - на его счету 3 результативных удара в 6 поединках.

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